Приемный отец Милохина Тюленев призвал дать его наследнику возможность вернуться в Россию, чтобы пройти медкомиссию в военкомат

10:34 2023-10-04
Приемный отец Милохина Тюленев призвал дать его наследнику возможность вернуться в Россию, чтобы пройти медкомиссию в военкомат

Дмитрий Тюленев утверждает, что его наследник, блогер Даня Милохин, готов пройти медкомиссию, собрать все документы в военкомат, но для этого ему нужно дать возможность приехать в РФ и все это сделать.

Дмитрий Тюленев отметил, что его сына Даню Милохина ищут сотрудники полиции по всем адресам, где он может находиться.

Приемный отец тиктокера заявил, что желание вернуться в родное государство у него есть, но возможности такой нет.

Тюленев призвал дать его наследнику спокойно приехать, пройти медицинское обследование по итогам которого будет решено, годен он или нет для службы в армии.

Дмитрий возмущен, что даже приехать на родину Даня не может, не то, что пройти медкомиссию.

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