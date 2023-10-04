Приемный отец Милохина Тюленев призвал дать его наследнику возможность вернуться в Россию, чтобы пройти медкомиссию в военкомат

Дмитрий Тюленев отметил, что его сына Даню Милохина ищут сотрудники полиции по всем адресам, где он может находиться.

Приемный отец тиктокера заявил, что желание вернуться в родное государство у него есть, но возможности такой нет.

Тюленев призвал дать его наследнику спокойно приехать, пройти медицинское обследование по итогам которого будет решено, годен он или нет для службы в армии.

Дмитрий возмущен, что даже приехать на родину Даня не может, не то, что пройти медкомиссию.