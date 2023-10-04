Кушанашвили заявил, что Комиссаренко был у своей жены пятнадцатым за неделю, когда предложил выйти за него замуж

Отар Кушанашвили считает Славу Комиссаренко недалеким из-за его объяснений перед публикой по поводу собственной недавней свадьбы, тем самым только подогрев интерес к скандальным подробностям.

Ведущий отметил, что комик был у его нынешней супруги Юлии Шашковой 15-м за неделю, когда подарил ей обручальное кольцо.

Кушанашвили убежден, что Комиссаренко должен был уйти в тень, чтобы все забыли о его неудачной женитьбе.

Правда о работе красавицы в секс-индустрии дошла до ушей мужа только после свадьбы, но супруга даже не думала отрицать очевидное.