Ради денег в Индии ранее убивали девочек, а теперь выбрасывают или покрывают позором

11:02 2023-10-04
Ради денег в Индии ранее убивали девочек, а теперь выбрасывают или покрывают позором

Дело в том, что родители обязаны обеспечивать дочерей приданым, но средства на это у них есть не всегда.

Страшный обычай был широко распространен в Индии, с ним боролись еще англичане. Как сообщает автор канала "История. Старинные портреты и их секреты" на платформе Дзен, речь идет об обычае избавляться от девочек.

Но и сегодня в Индии, как говорится, за всем не уследить. Здесь периодически всплывают истории, как какая-то индийская звезда удочерила девочку, которую родители выбросили на помойку.

И ребенку, можно сказать, еще повезло, что не убили сразу, потому что это древнейшая народная традиция, насчитывающая века. По мнению автора, ее так и не удалось до конца прихлопнуть.

В многочисленных деревнях и теперь непросто отследить применение такого ужасного обычая, и в некоторых селениях рождаются только мальчики. А девочки если и появляются, то странным образом давятся чем-то, то суют всякую гадость в рот.

Сегодня это в основном беда бедных слоев населения. В зажиточных семьях от девочек избавляются еще на стадии зародыша.

В Индии этот феномен открыл в 1789 году англичанин Джонатан Дункан. Общаясь в Варанаси с местными раджпутами, он обратил внимание, что в некоторых кланах подозрительно не рождаются девочки.

Более того, в некоторых кланах девочки не рождались на протяжении сотен лет! Здесь обнаружилась и причина феномена. По обычаю, за дочерью необходимо давать хорошее приданое. А ежели дочери нет, деньги остаются в семье.

По обычаю, убить младенца при этом должна была собственная мать (это все о раджпутах). Чаще всего матери использовали яд или просто душили ребенка.

Уже в наши дни, даже если женщина выжила и выросла, а потом вышла замуж, но родители были не в состоянии отдать за нее приданое, жизнь их и дочки превращается в ад.

Родители из-за этого покрываются в глазах общества несмываемым позором. А их дочь подвергается издевательствам в семье мужа. 

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