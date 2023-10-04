Организаторов отмененных концертов Галкина в Казахстане обязали вернуть деньги людям

В компании "Казахконцерт" сообщили, что план мероприятий на 2023 год утвержден и отмененные выступления Максима Галкина в этот период вставить некуда.
Структура призвала организаторов выступлений юмориста вернуть деньги за билеты и прекратить их продажу, а иначе подаст на недобросовестных личностей в суд.
Известно, что концерты Галкина должны были пройти 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате.
Организаторы призвали перенести мероприятия на следующий год, но точные даты их проведения так и не озвучены.
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