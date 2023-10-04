Бузова раскрыла главный секрет собственной стройности

Ольга Бузова на премьере собственного клипа на композицию "Позови" затронула тему лишнего веса, общаясь с представителями СМИ.

Поющая ведущая отметила, что время от времени набирает лишние килограммы, а после приходит в форму, так как на концертах привыкла выглядеть на все сто.

Знаменитость убеждена, что быть "красивенькой - значит быть худенькой".

Итогом беседы с журналистами был факт, что спорт - лучшая диета.