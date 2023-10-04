Дочь Брежнева Галина считала лицемеркой Раису Горбачеву

Приятельница семьи бывшего генсека СССР Леонида Брежнева актриса Виктория Лазич рассказала «Prozvezd» об отношении кремлевской принцессы Галины Брежневой к жене первого президента Советского Союза Раисе Горбачевой.

По словам Лазич, в первые годы после ухода Брежнева казалось, что в жизни его близких ничего не изменилось. Но они ошиблись.

Первый инцидент между Раисой и Галиной случился вскоре после прихода Горбачева к власти.

В лифт дома на Кутузовском вошли Галина Брежнева и Раиса Горбачева. Раиса Максимовна с улыбочкой спросила: «Какой этаж?». Галина грубо отрезала: мол, что комедию-то ломаешь, всё ты знаешь. Горбачеву перекосило, - рассказала подруга семьи Брежневых.

По ее словам, Галина была прямолинейной. Не лицемерила и фальши не терпела. Она понимала: когда отец был у власти, перед ним все они на цыпочках ходили, а Горбачева заискивала: «Здравствуйте, Галина Леонидовна, как себя чувствуете?».

После инцидента в лифте активизировались гонения на семью Леонида Брежнева. Его вдову Викторию Петровну выселили с госдачи за 24 часа.

Галину Брежневу, которая работала во Внешторге начальником отдела, тоже попросили «на выход» без объективных на то причин. Была лишена работы и внучка Брежнева Виктория.

Но Галина при всей прямоте оказалась довольно слабым человеком. Она не смогла пережить проблемы и отключалась от них выпивкой. Внучка Леонида Ильича Вика не смогла справиться с пьющей матерью и отправила ее в психушку.