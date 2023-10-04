Билан и Лепс отказались выступать на концерте памяти Шатунова

Ныне покойный Юрий Шатунов за долгие годы творчества не стал ни народным ни заслуженным артистом РФ, но завоевал любовь миллионов поклонников, которые называют его народным артистом РФ без всяких официальных документов.

17 октября в российской столице состоится мероприятие, посвященное 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. Перед фанатами исполнителя выступят его коллеги – артисты, с которыми еще год назад он делил сцену.

Хиты знаменитости исполнят Лариса Долина, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, SHAMAN, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, "Руки вверх", "Дискотека Авария" и многие другие музыканты.

На сцену в рамках вечера памяти должны были выйти Дима Билан и Григорий Лепс, но они отвергли предложения организаторов.

Оказалось, что у этих звезд давно все расписано, день 17 октября не стал исключением.