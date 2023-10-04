Киркоров сообщил, что у Лазарева победу на Евровидении украли

Филипп Киркоров стал гостем шоу Сергея Лазарева "Я не боюсь!".
Певец напомнил коллеге о конкурсе "Евровидение 2016", когда тот занял 3-ье место с композицией "You are the only one".
Победительницей тогда стала украинка Джамала, но Киркоров убежден, что 1-ое место у Лазарева "украли".
В 2018 году Лазарев вновь поехал на "Евровидение" и также получил бронзу.
Киркоров напомнил о непростом времени, в которое мы живем, но отметил, что вся страны гордится Сергеем.
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