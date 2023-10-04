Слесарь с квартирой в центре города и зарплатой 1400 рублей: как убийца Кеннеди жил и работал в Минске

Любовь к Советскому Союзу этот странный американец испытывал давно и страстно мечтал получить советское гражданство.
Как это вышло и к чему привело – рассказываем по порядку.
Кто такой Освальд Ли Харли
Молодой человек, подозреваемый в убийстве Кеннеди, родился в 1939 г в Новом Орлеане. Отец умер еще до рождения ребенка.
Мать осталась с тремя сыновьями на руках, растить их было очень трудно.
В какой то период она даже отдала детей на время в детский дом, потому что кормить их было не чем.
Потом была школа, где Ли рос замкнутым и агрессивным, из-за этого он поменял 12 образовательных учреждений, мальчик нигде не мог ужиться.
Известен случай в 1952 году, когда 12-летний Ли даже избил родную мать и угрожал ножом жене сводного брата.
В детские годы была проведена психиатрическая экспертиза, установившая расстройство личности с шизоидными чертами и пассивно-агрессивными тенденциями.
Ребенок также страдал дислексией: он мог быстро читать, но писать почти не умел.
В итоге, аттестат о среднем образовании Ли так и не получил, хоть и делал несколько попыток окончить школу.
В 17 лет ушел окончательно ради службы в морской пехоте и чтобы избавиться от оков властной матери.
Это был нервозный подвижный юноша с очень субтильным с телосложением – весил 61 кг при росте 173 см.
Во время службы проходил обучение стрельбе, по некоторым данным, парень показывал неплохие результаты.
Хотя позже, знавшие его люди утверждали обратное: якобы Ли был весьма посредственным стрелком.
В 1959 году он уволился по своему желанию.
Идеями коммунизма Освальд загорелся еще в армии и там же начал учить русский.
Как попал в Минск
В СССР бывший морпех, 19-летний американский юноша, увлеченный учениями марксизма и социализма, прибыл в конце 1959 года, стояла осень.
У него была туристическая виза на 5 дней, с которой Ли приехал в столицу 16 октября.
Переводчице с первых минут заявил, что хочет быть гражданином СССР, а она в ответ сделала ему необычный подарок.
Через два дня американцу исполнялось 20 лет, женщина преподнесла ему книгу Достоевского "Идиот", возможно, тут был тонкий юмор и скрытый намек...
В получении гражданства Ли было отказано, реакция была, мягко сказать, очень бурной. Юноша вскрыл себе вены, после чего был отправлен в психушку.
В конце концов, после больницы настойчивого американца решили оставить в Советском Союзе, но определили не в МГУ, как того хотел юноша, а в Минск на завод.
Ли понятия не имел, где это и что вообще это за город такой. Позже в своем дневнике Освальда сделал такую запись:
Мне сказали, что посылают меня в город Минск. Я спросил: „Это в Сибири?“. Они рассмеялись.
Между прочим, странное и совсем не лестное мнение о Минске было и у других американцев.
Как-то раз будущий 38-й президент США Джеральд Форд спросил у дипломата Ричарда Снайдера (вел дело об убийстве) про минский период Освальда:
Если бы вы тогда знали, что Освальд окажется в Минске, что бы вы сказали?
Снейдер ответил:
Так ему и надо.
Тогда Форд спросил:
Почему вы так говорите?
Снайдер высказался:
Вы никогда не были в Минске. Города в советской провинции находятся на ступеньку ниже любого американского населенного пункта. Жить в Минске или в любом другом провинциальном городе в Советском Союзе –— довольно неприятный опыт для любого, жившего в нашем обществе.
Итак,Освальду дали неплохую помощь - 5000 рублей от Красного Креста, и он отбыл в свою "Сибирь" – то есть в Минск.
Там американец сначала жил в гостинице "Минск" в 453 номере. На то время она была лучшей.
За иностранцем, конечно, сразу установили наблюдение. За ним следили круглосуточно.
Однако за все время пребывания в Советском Союзе ни в чем подозрительном он так и не был замечен.
Вскоре в Минске американца устроили на радиозавод им. Ленина, который впоследствии станет предприятием по изготовлению телевизоров "Горизонт".
Его взяли регулировщиком 1 разряда в экспериментальный цех. Зарплату определили царскую по тем временам – 700 руб. в месяц.
Плюс к ним еще полагались 700 руб. сверху ежемесячно все от того же Красного Креста.
Ли остался очень доволен таким раскладом, о чем писал в своих дневниках. Все же было кое-что, что будущего даллаского снайпера не устраивало:
Что не нравится: портрет Ленина, который смотрит на тебя с почетного места, и обязательная для всех физзарядка с 11:00 до 11:10 каждое утро (призраки Г. Уэллса!).
В минский период жизни Ли завел свой круг знакомых, с которыми тесно общался все это время.
Это был начальник отдела радиозавода Александр Зигер и его семья, у которой Освальда часто бывал в гостях.
Также Ли завел тесную дружбу с Павлом Головачевым, сыном летчика-генерала, дважды героя Советского Союза.
Предполагаемому убийце Кеннеди довелось пообщаться и с будущим главой Беларуси Станиславом Шушкевичем.
Тогда он был старшим инженером радиозавода. Шушкевича приставили к иностранцу как наставника.
Инженер неплохо знал английский и стал обучать Ли русскому языку.
Станислав Шушкевич:
Он производил впечатление очень чистого, хорошо выстиранного и отглаженного человека. Даже всякая скромная одежда на нем очень хорошо сидела. Все было так, как надо. Он отличался от большинства остальных.
Кстати, Станислав Шушкевич всегда считал, что Освальд не был способен на убийство Кеннеди.
По моему глубокому убеждению, не мог он это сделать.
Нельзя было допустить, что в Соединенных Штатах могло случиться спланированное политическое убийство президента. Освальд оказался виноватым. Он был солдафон, если говорить так прямо. Вот его и подставили.
Позже из гостиницы Освальд переехал в выданную ему меблированную квартиру, за которую платить надо было лишь 60 руб. в месяц.
Получаю небольшую однокомнатную квартиру с кухней и ванной. Рядом с заводом (8 минут ходьбы). Прекрасный вид с двух балконов на реку. Почти бесплатно (60 рублей в месяц). Это мечта для русских.
Поселили иностранца в хорошем районе, почти в центре, на главном проспекте страны с отличным видом.
Два с половиной года Освальд прожил в Минске по адресу: ул. Калинина, дом 4, кв. 24.
Потом эту улицу переименовали в Коммунистическую. Квартира находилась в 8 минутах от места работы.
В своей среде среди рабочих завода Ли называли Аликом или Лешей. Он хорошо влился в коллектив и вел жизнь простого советского рабочего.
В качестве проверки меня назначили слесарем, платят по 700 рублей в месяц, работать очень легко. Я учусь русскому достаточно быстро. Сейчас все очень доброжелательны и добры.
Кстати о его профессиональных качествах отзывались плохо, хотя он был очень старательным и пунктуальным, и всегда выглядел на все сто.
Станислав Шушкевич:
Я боялся, чтобы к нему не попал мой заказ. Потому,что он был поганым слесарем.
В свободное время увлекался походами в кино, театры, очень любил Оперный, обожал оперу "Пиковая дама".
Также Освальд был поклонником классической музыки и стал завсегдатаем филармонии.
Еще одним развлечением были танцы во Дворце профсоюзов и Доме офицеров.
Много времени Ли проводил, общаясь с Зигером и его семейством.
Этот человек был первым, кто посеял в душе американца сомнения и мысли о возвращении на родину.
Именно Зигер неоднократно советовал Ли уезжать из СССР.
Марина
В Минске будущий киллер познакомился с Мариной, которая в 1961 г. стала его женой.
В белорусской столице родился и первый ребенок этой пары – дочка Джун.
Отношения были очень красивыми и романтичными. Это уже потом все сильно изменилось, но тогда Ли забрасывал Марину Прусакову цветами и подарками.
В год женитьбы Освальд уже принял решение вернуться домой, жизнь в СССР его разочаровала.
Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно.
В 1962 году родилась дочь. К тому времени сильно ухудшились отношения между супругами.
Квартира, где они жили, была оснащена подслушивающими устройствами. Судя по записям, полученным с них, Марина и Ли постоянно ссорились:
Прочь с моих глаз, собака! Мерзавец! Не смотри так на меня — никто тебя не боится. Иди к черту, подонок!.. Можешь ехать в свою Америку без меня, и, надеюсь, ты сдохнешь по дороге.
Несмотря на угрозы, жена с ребенком все-таки последовала за мужем в Америку.
Там жизнь была совсем не сахар, Ли бил жену, постоянно скандалил.
Русские эмигранты, жившие рядом, жалели Марину, отдавали ей игрушки для детей, приносили еду.
Муж от этого злился еще больше. Кроме того, женщину, которая недавно родила вторую дочь, постоянно подозревали в шпионаже.
Роды состоялись за месяц до убийства Кеннеди. После этого события Освальд и она сама стали печально знаменитыми личностями.
Фото жены убийцы президента попало на обложку "Таймс".
Мужа арестовали и потом убили. Женщина осталась одна в чужой совсем недружелюбной к ней стране с двумя детьми на руках, без знания языка и почти без средств к существованию.
Это был тяжелый период, но Марине удалось все же нормально устроить свою жизнь. Фармацевт из 3-й клинической больницы вышла замуж за богатого владельца техасского ранчо и по сей день живет в Техасе.
Интересные факты
22 ноября 2023 года исполнится 60 лет со дня загадочного убийства американского президента Джона Кеннеди, в котором обвинили 24-летнего гражданина США Освальда Ли Харли.
Свою вину он не признал и сам был убит спустя два дня. Только с американской стороны существует около 200 версий по поводу возможных виновников этого таинственного преступления.
Освальд Ли после возвращения в США жаловался на слежку со стороны ФБР. В 1963 году, незадолго до убийства Кеннеди, предполагаемый снайпер хотел снова уехать в СССР.
Харли обращался в советское посольство и просил выдать ему визу, в которой ему отказали. Освальд Ли:
Для меня это неприемлемо. Все закончится трагедией.
Олег Ничипоренко, бывший сотрудник КГБ:
Он сообщил, что виза нужна срочно потому, что за ним постоянно следят агенты ФБР. Освальд утверждал, что из-за этого он не может найти работу, а его жизнь находится в опасности. Чтобы придать вес своим словам, он достал револьвер и заявил, что, не задумываясь, будет стрелять, чтобы защитить себя и своих близких. В конце концов, наш посетитель впал в истерику и потребовал, чтобы ему "немедленно" выдали визу.
Как полагает Ничипоренко, если бы тогда Освальду выдали визу, он бы уехал в Советский Союз и, возможно, Джон Кеннеди остался бы жив.
В 1963 году Харви Ли в Мексике обратился в советское посольство, он просил о политическом убежище.
Как вспоминал Николай Леонов, резидент КГБ, который беседовал тогда с Ли, это был нервный, истощенный человек.
По мнению Леонова, совершить убийство он никак не мог:
Нужно иметь хорошие спортивные данные и железные нервы. Ни того, ни другого у него не было.
Когда возникла версия о том, что убийство совершил двойник Освальда по указке советских спецслужб, провели эксгумацию тела. Версия не подтвердилась.
Первый гроб, в котором изначально был захоронен Ли, сначала держали в похоронном бюро, а в 2010 году его выставили на аукционе и продали за 87 468 долларов.
Могильная надпись с указанием имени и дат жизни и смерти с места захоронения Освальда Ли была украдена.
Теперь на ее месте установлена гранитная плита с лаконичной надписью "Освальд".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__