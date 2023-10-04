Слесарь с квартирой в центре города и зарплатой 1400 рублей: как убийца Кеннеди жил и работал в Минске

Любовь к Советскому Союзу этот странный американец испытывал давно и страстно мечтал получить советское гражданство.

Как это вышло и к чему привело – рассказываем по порядку.

Кто такой Освальд Ли Харли

Молодой человек, подозреваемый в убийстве Кеннеди, родился в 1939 г в Новом Орлеане. Отец умер еще до рождения ребенка.

Мать осталась с тремя сыновьями на руках, растить их было очень трудно.

В какой то период она даже отдала детей на время в детский дом, потому что кормить их было не чем.

Потом была школа, где Ли рос замкнутым и агрессивным, из-за этого он поменял 12 образовательных учреждений, мальчик нигде не мог ужиться.

Известен случай в 1952 году, когда 12-летний Ли даже избил родную мать и угрожал ножом жене сводного брата.

В детские годы была проведена психиатрическая экспертиза, установившая расстройство личности с шизоидными чертами и пассивно-агрессивными тенденциями.

Ребенок также страдал дислексией: он мог быстро читать, но писать почти не умел.

В итоге, аттестат о среднем образовании Ли так и не получил, хоть и делал несколько попыток окончить школу.

В 17 лет ушел окончательно ради службы в морской пехоте и чтобы избавиться от оков властной матери.

Это был нервозный подвижный юноша с очень субтильным с телосложением – весил 61 кг при росте 173 см.