Поверин одежал победу в шоу Сердце Клавы

Александр Поверин понравился Клаве Коке и внешне, и своим отношением к ней.

Певица призналась, что ей комфортно и легко рядом с моделью. Знаменитость остается самой собой, когда рядом блогер. Поверин заставляет сердце Коки биться быстрее.

Интересно, что, по признанию Клавы, нежные чувства у нее ко всем трём финалистам.

Без помощи Розы Сябитовой исполнительнице было бы сложно сделать выбор. Телесваха порекомендовала звезде представить, что каждый из мужчин уйдет из ее жизни навсегда и душевную боль, которую при этом испытает главная героиня. Если расставание с человеком невыносимо, - значит выбор понятен.