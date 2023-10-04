На немецких дачах сон оказался вне закона

Дачи в Германии - это небольшие участки земли прямо в городах, где остаются непригодные для строительства территории. Речь идет о клочках земли возле ж/д полотна, аэропортов или вдоль шоссе.

Такие дачи нередко еще и берут в аренду, потому что купить участок могут не все. А снять дачу на летний сезон либо пару лет проще.

Но, арендовав такую дачу, не стоит думать, что делать там можно будет все, что хочешь. При этом правила могут быть очень странными. К примеру, на немецких дачах нельзя ночевать. После 9-10 часов вечера огородников просят на выход.

Считается, что в вечернее и ночное время здесь небезопасно, потому что на дачах отсутствуют пожарные датчики. Соответственно, ночью оставаться тут нельзя, потому что можно уснуть и не заметить пожара. Если кто-то рискнет остаться, ему грозит штраф.

И это не все. На дачах в Германии с 13 до 15 часов нельзя пользоваться садовым инвентарем. А также - после 19.00. Здесь в дело вступает закон о тишине: дачные работы зачастую сопровождаются шумом, а в это время люди могут отдыхать.

Кроме того, нельзя ставить теплицы либо ящики для сбора урожая, не согласовав это с руководством местной общины. Все потому, что своими действиями дачник может, допустим, перегородить солнце соседу, испортить внешний вид дачного кооператива и так далее.

Тут запрещено и шуметь, потому слушать музыку, визжать с детьми, устраивать вечеринки на немецких дачах не выйдет. Немцы на дачах пьют на свежем воздухе чай, возятся с зеленью и отдыхают от городской жизни.