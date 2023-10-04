Бывший муж Гагариной Исхаков вышел в свет с новой избранницей, которая внешне очень похожа на певицу

Дмитрий Исхаков не раз признавался, что тяжело переживал развод с Полиной Гагариной, но время не стоит на месте.

Сегодня фотограф счастлив, а его новой возлюбленной является Ольга Ярошевская, которая известна как экс-супруга спортивного комментатора Алексея Ярошевского.

Ольга раньше трудилась в качестве журналистки, а сейчас занимается криптовалютой.

Блондинка внешне как две капли воды похожа на Гагарину: ухоженная, хрупкая молодая женщина с голубыми глазами и утонченными чертами лица.

У новой избранницы Исхакова, которой 37 лет, есть сын Петр от предыдущего брака.