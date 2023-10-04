Граймс подала на Маска в суд по поводу опеки над совместными детьми

Известно, что у Граймс и Илона Маска трое общих наследников - старший X Æ A-Xii, которого родила сама исполнительница, девочка Экса Дарк Сидерель, которую "подарила" паре суррогатная мать, и мальчик Техно Механикус, о рождении которого общественность узнала лишь в сентябре текущего года.

У самого же Маска в общей сложности уже 10 детей: 5 - от Джастин Маск, 2 - от Шивон Зилис и 3 - от Граймс.

Предстоящие разбирательства в суде поразили окружение Граймс, которая в недавнем своем интервью сообщала, что встречается с Маском иногда, так как их тянет друг к другу.