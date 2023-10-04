Амазонка может потеснить Нил в рейтинге на самую длинную реку

До сегодняшнего дня самой длинной рекой в мире считался Нил. Его протяженность оценивается от 5500 до 7088 километров. А длина Амазонки, по разным данным, - от 6275 до 6992 километров, уточняет "Вокруг света".

Но великая южноамериканская река в верхнем течении напоминает ветвистое дерево, потому географы хотят найти настоящий исток. Таковым считают начало реки Апуримак, что на юге Перу.

По словам нейробиолога Джеймса Контоса, он нашел на севере Перу реку Мантаро, которая также несет воды в Амазонку. Если измерять длину Амазонки по Мантаро, то она будет больше на 77 километров. Соответственно, - побеждает в противостоянии с Нилом.

Чтобы это доказать, 51-летний Контос планирует пройти 7000 километров - от ее истока Мантаро глубоко в Перуанских Андах до места впадения Амазонки в Атлантический океан. Маршрут проляжет через Перу, Колумбию, Бразилию. Начало этого сложного путешествия намечено на апрель 2024 года.

Ученые пригласили к сотрудничеству коллег из разных стран. Контос параллельно рассчитывает изучить жизнь аборигенов в западной части континента, которые мало контактируют с цивилизацией.

Спустя год нейробиолог рассчитывает предпринять путешествие и по реке Апуримак, чтобы тщательно измерить и ее. Планируется, что в этом походе ученых будет сопровождать внучка легендарного французского океанога и телеведущего Селин Кусто.