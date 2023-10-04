Суд удовлетворил иск к актрисе Ингеборге Дапкунайте из-за квартиры в Москве

Пресненский суд в Москве удовлетворил иск к Ингеборге Дапкунайте, обязав артистку зарегистрировать проданную новому владельцу квартиру на Никитском бульваре в Росреестре, сообщает Газета.ру.

По словам пресс-секретаря судебной инстанции Лелы Кокая, иск подан Рубеном Худавердяном. Он приобрел у Дапкунайте недвижимость 27 апреля 2023 года.

Сумма сделки не называется. Но, по данным издания, трехкомнатные апартаменты артистки оценивалась примерно в сто миллионов российских рублей.

О том, что Ингеборга может стать фигуранткой дела об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество, стало известно в августе.