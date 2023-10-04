19-летний наследник Джоли и Питта Пакс закрутил роман с 20-летней актрисой

Папарацци засняли 19-летнего Пакса Питта в компании 20-летней Кармен Бланчард на прогулке в Калифорнии.
Девушка сына Анджелины Джоли и Брэда Питта была одета в короткое черное платье и белые кроссовки.
Пакс выбрал для выхода свободную футболку и коричневые брюки свободного покроя.
Увидев фотографов, Бланчард пошла немного вперед Питта-младшего, показав, что не рада подобному вниманию.
Наследник же голливудских актеров к "особому отношению" со стороны СМИ привык и шел сзади девушки с тарелкой мороженого.
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