19-летний наследник Джоли и Питта Пакс закрутил роман с 20-летней актрисой

13:51 2023-10-04
19-летний наследник Джоли и Питта Пакс закрутил роман с 20-летней актрисой

Речь идет о среднем ребенке Анджелины Джоли и Брэда Питта Паксе, избранницей которого стала звезда сериала "Американская история ужасов" Кармен Бланчард.

Папарацци засняли 19-летнего Пакса Питта в компании 20-летней Кармен Бланчард на прогулке в Калифорнии.

Девушка сына Анджелины Джоли и Брэда Питта была одета в короткое черное платье и белые кроссовки.

Пакс выбрал для выхода свободную футболку и коричневые брюки свободного покроя.

Увидев фотографов, Бланчард пошла немного вперед Питта-младшего, показав, что не рада подобному вниманию.

Наследник же голливудских актеров к "особому отношению" со стороны СМИ привык и шел сзади девушки с тарелкой мороженого.

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