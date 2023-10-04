Волочкова заявила после нападок недоброжелателей, что ее ноги приносят славу России

На критику своего поведения по поводу фотографии у памятника времен ВОВ Анастасия Волочкова отреагировала достаточно резко.
Балерина заявила, что ежедневно по 6 часов сбивает ноги в кровь, чтобы порадовать своих фанатов, а потому "ноги будет закидывать, куда ей заблагорассудиться".
Также Анастасия на полном серьезе заявила, что "ее ноги приносят славу России".
Волочкова отметила, что критических отзывов по поводу о себе не читала, но ей рассказали о недовольстве соотечественников в ее адрес, на что она не могла не отреагировать.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__