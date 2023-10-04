Волочкова заявила после нападок недоброжелателей, что ее ноги приносят славу России

14:16 2023-10-04
Волочкова заявила после нападок недоброжелателей, что ее ноги приносят славу России

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что является патриоткой собственной страны. Знаменитость объяснила, что снимок шпагата на памятнике времен ВОВ сделала без злого умысла.

На критику своего поведения по поводу фотографии у памятника времен ВОВ Анастасия Волочкова отреагировала достаточно резко.

Балерина заявила, что ежедневно по 6 часов сбивает ноги в кровь, чтобы порадовать своих фанатов, а потому "ноги будет закидывать, куда ей заблагорассудиться".

Изображение статьи

Также Анастасия на полном серьезе заявила, что "ее ноги приносят славу России".

Волочкова отметила, что критических отзывов по поводу о себе не читала, но ей рассказали о недовольстве соотечественников в ее адрес, на что она не могла не отреагировать.

Показать следующие комментарии
Фото
Иван Ободов
14:59

Иван Ободов

Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

К середине 2024 года белорусская армия будет иметь всё необходимое в полном объеме, в том числе связь и ударные беспилотники, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во время рабочей поездки в Брестскую область.
Светлана Игнатьева
14:55

Светлана Игнатьева

Прототипа Корейко из «Золотого теленка» Ильф и Петров нашли в архивах царской полиции

Прототипа Корейко из «Золотого теленка» Ильф и Петров нашли в архивах царской полиции

Им стал знаменитый аферист Коровко, который заработал на своих махинациях огромные деньги.
Игнат Ветров
14:50

Игнат Ветров

Даже будучи женатым человеком, Джим Керри не переставал чудить

Даже будучи женатым человеком, Джим Керри не переставал чудить

Только теперь его глупые выходки терпела супруга. Впрочем, если первая жена еще как-то могла уживаться с деятельным балагуром, то вторая избранница вытерпела только один год и сбежала.
Антон Райт
14:47

Антон Райт

Выходцу из рабоче-крестьянской семьи было крайне непросто пролезть в голливудскую тусовку

Выходцу из рабоче-крестьянской семьи было крайне непросто пролезть в голливудскую тусовку

Молодого Джима никто не знал, и не особо желал продвигать в кино. Тем не менее врожденный артистизм и харизма очень быстро помогли ему стать настоящей звездой комедийного жанра.
Светлана Игнатьева
14:45

Светлана Игнатьева

Ученые установили, какая часть организма человека продолжает жить после его смерти

Ученые установили, какая часть организма человека продолжает жить после его смерти

Это микробы , которые продолжают жить и после смерти человека, на микроскопическом уровне делая его бессмертным.
Светлана Игнатьева
14:07

Светлана Игнатьева

Жених Волочковой арестован по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей

Жених Волочковой арестован по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей

Жених балерины предлагал людям вложиться в его бизнес под большие проценты, а на самом деле строил финансовую пирамиду.
Светлана Игнатьева
13:42

Светлана Игнатьева

Шэрон Стоун получила инвалидность после инсульта

Шэрон Стоун получила инвалидность после инсульта

По этой причине популярную звезду Голливуда сегодня редко приглашают сниматься в кино.