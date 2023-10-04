На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге

"В мозгу 80-летней пациентки (врачи - ред.) обнаружили трёхсантиметровую иглу... Женщина живёт с инородным телом с рождения... Игла проникла в левую теменную долю, но... девочка выжила. Более того, впоследствии её никогда не мучили головные боли", - отмечается в Telegram-канале Минздрава региона.

Согласно сообщению, иглу обнаружили при проведении компьютерной томографии.

"Здоровью пациентки ничего не угрожает, за её состоянием наблюдает лечащий врач. Оперативное вмешательство было принято не проводить, так как это может только ухудшить её состояние", - добавляют в областном Минздраве.