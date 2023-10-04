Волочкову могут посадить на 3 года за полушпагат на памятнике ВОВ

Накануне артистка опубликовала в соцсети свое фото, сделанное в музее при "Мосфильме". На снимке она закинула ногу на истребитель Ла-5. Shot пишет, что конкретно этот самолет "снимали в фильмах "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и других картинах о Великой Отечественной войне.

В комментариях под фотографией многие подписчики балерины высказали возмущение ее действиями, после чего Волочкова отключила функцию комментариев под публикацией.

А также опубликовала новый пост, в котором заявила: "На любые выпады в мой адрес я всегда отвечаю грандиозными творческими проектами".

"В полицию на балерину заявили ее взбешенные подписчики, - пишет Shot. - Полиция проводит проверку".