Волочкову требуют наказать за дискредитацию ВС РФ

Анастасия Волочкова поделилась публикацией, разгневавшей ее подписчиков.

Россияне убеждены в неадекватности поведения балерины. Волочкова разместила на своей странице в соцсети фото, где запечатлена на фоне военного самолета.

Одну ногу Анастасия закинула на воздушный транспорт.

Кадр Волочкова подписала: "Ни дня без движухи".

После на знаменитость накинулись с проклятиями интернет-пользователи, обвинив ее в осквернении памяти героев ВОВ и напомнив о статье УК РФ о дискредитации российской армии.