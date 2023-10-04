Волочкову требуют наказать за дискредитацию ВС РФ

Анастасия Волочкова поделилась публикацией, разгневавшей ее подписчиков.
Россияне убеждены в неадекватности поведения балерины. Волочкова разместила на своей странице в соцсети фото, где запечатлена на фоне военного самолета.
Одну ногу Анастасия закинула на воздушный транспорт.
Кадр Волочкова подписала: "Ни дня без движухи".
После на знаменитость накинулись с проклятиями интернет-пользователи, обвинив ее в осквернении памяти героев ВОВ и напомнив о статье УК РФ о дискредитации российской армии.
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