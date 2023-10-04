Россиян предупредили о подорожании китайских автомобилей

По словам Подщеколдина, с начала текущего года стоимость подобных автомобилей в России выросла в среднем на 5-7%, однако дальнейшее усиление биржевых позиций китайской национальной валюты может взвинтить цены на автомобили из КНР еще больше. Как заметил эксперт, это объясняется тем, что контракты на поставки иномарок оплачиваются только в валюте.

Подщеколдин указал, что за последние несколько лет цены на китайские авто в РФ выросли на 30-40%, и подобная динамика обусловлена в том числе значительным укреплением юаня, который полтора-два год назад стоил 9 рублей за юань, а сегодня – 13,6 рубля.