Белый обвинил россиян в желчи, мелком злорадстве и грязи

Соотечественники отмечают, что Анатолий Белый очень остро реагирует на критику в свой адрес, а сам не один раз плохо отзывался об РФ, где завоевал известность.

Информация об отмене спектакля в Париже из-за низких продаж, участие в котором принимает Белый, не могла ускользнуть от взгляда россиян.

Обсуждение неудачи артиста очень задело его.

Знаменитость недоумевает, откуда взялось столько желчи, мелкого злорадства и грязи у нормальных в прошлом личностей, которых он уважал.