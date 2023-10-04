Помощница Алибасова сообщила о том, как проходит восстановление продюсера после тяжелой травмы

Сиделка Бари Алибасова Елена заверила, что ее подопечный выполняет все, что доктор прописал.

Работница знаменитости отметила, что никакого недовольства при этом Алибасов не высказывает, а делает все, что необходимо.

Елена рассказала, что продюсер выполняет упражнения на комплексном тренажере для укрепления мышц спины и ног.

Прийти в норму Алибасову помогает внучка его экс-супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна, называющая его дедушкой.