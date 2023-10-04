Экономист рассказал, по кому сильнее всего ударит инфляция в России

По словам эксперта, несмотря на то, что в последнее время в России периодически повышаются зарплаты, пенсии и разовые выплаты, следует учесть негативные последствия этого процесса, в частности, инфляцию.

Бузгалин считает, что в 2024 году она может составить около 10%. Экономист пояснил, что инфляция может происходить по разным причинам, среди которых рост затрат на производство, увеличение спроса на товары или падение рубля.

Эксперт подчеркнул, что низкодоходные группы населения всегда сталкиваются с более высоким уровнем инфляции.

Как заметил экономист, если автомобили могут дешеветь даже при росте курса доллара, то стоимость продуктов питания, коммунальных услуг и проезда на общественном транспорте, в свою очередь, продолжает расти, что создает дополнительные финансовые трудности для людей, у которых низкий уровень дохода.