Фамилии на «-ов» и «-ин»: почему их считают русскими

15:31 2023-10-04
Фамилии на «-ов» и «-ин»: почему их считают русскими

Их носили две трети населения России. Изначально фамилии произошли от имен, но при этом также могли оттолкнуться от прозвища или профессии человека.

Традиционно, фамилии, которые заканчиваются на «-ов», «-ев» либо «-ин» («-ын»), считают исконно русскими. Почему именно такие суффиксы чаще всего присутствуют в фамилиях россиян?

По разным источникам, 60-70 процентов коренных жителей РФ носят фамилии с суффиксами «-ов» либо «-ев». Как правило, они имеют родовое происхождение. Изначально они произошли от отчеств. Скажем, сына Ивана по имени Петр звали Петром Ивановым, сообщает Рамблер.

Когда фамилии начали использовать в официальном обиходе (что случилось в XIII веке), их стали присваивать по имени старшего члена рода. В итоге фамилия Иванов переходила не только к сыну, но и внуку-правнуку Ивана.

Но фамилии также могли происходить и от прозвищ. К примеру, если человека прозвали Безбородым, потомки получали фамилию Безбородовы.

Иногда фамилии были связаны с родом занятий. Скажем, сын плотника – Плотников, сын кузнеца - Кузнецов, гончара – Гончаров. Такие фамилии тоже передавались от отца его детям.

Что касается фамилий с суффиксом «-ев», то они доставались тем, чьи предки носили имена и прозвища и чьи профессии заканчивались на мягкий согласный. Сына Игнатия, допустим, звали Игнатьевым, а сына человека с прозвищем Снегирь – Снегиревым.

На втором месте по распространенности в России - фамилии с суффиксом «-ин» (реже, «-ын») - их носят около 30 процентов населения. Эти фамилии тоже могли происходить от прозвищ и имен предков, названий их профессий.

Кроме того, они могли произойти и от слов с окончанием на «-а» или «-я» - от существительных женского рода, с окончанием на мягкий согласный. Допустим, фамилия Минин означала «сын Мины». Фамилия Сёмин произошла от имени Семён.

По всей вероятности, в основу фамилий Пушкин, Гагарин, Белкин, Коровин, Бородин, Птицын, Зимин легли прозвища или профессиональные занятия.

Специалисты по словообразованию считают, что фамилия не всегда указывает на национальность человека либо его предков. Чтобы это определить, нужно для начала выяснить, какое именно слово лежит в ее основе. 

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