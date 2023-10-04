На Роналду подали новый иск об изнасиловании

По данным телеканала, в суд обратилась американка Кэтрин Майорга. Девушка утверждает, что спортсмен надругался над ней в 2009 году в Лас-Вегасе, а после дал ей 375 тысяч долларов, чтобы она никуда не обращалась.

В 2018 году Майорга направила первое заявление против футболиста. Тогда Роналду опроверг все выдвинутые обвинения, а в июне 2022 года окружной судья США отклонил иск, объяснив решение тем, что в деле использованы украденные секретные документы.

Осенью этого года Майорга и ее юристы подали иск еще раз. Они просят окружной апелляционный суд Штатов пересмотреть решение о закрытии дела и принять гражданское исковое заявление, направленное в 2018 году.