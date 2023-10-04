Энджи Валенсия: Трудно представить, что такая красавица способна быть наркодилером

Ее стали приглашать на съемки и модные показы, а в 2007 году Энджи удостоилась звания одной из лучших моделей мира.

Но гонораров манекенщице оказалось недостаточно. В 2005 году на Энджи обратил внимание «бизнесмен» Николя Гуалчо по прозвищу Монстр.

Он занимался поставкой наркотиков, что не смущало Энджи. Девушке нравилась роскошная жизнь, а модельный бизнес никогда не смог бы принести ей таких доходов, как управление наркотрафиком.

Энджи рассталась с влиятельным бойфрендом и начала собственное дело.