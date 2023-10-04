Энджи Валенсия: Трудно представить, что такая красавица способна быть наркодилером

Ее стали приглашать на съемки и модные показы, а в 2007 году Энджи удостоилась звания одной из лучших моделей мира.
Но гонораров манекенщице оказалось недостаточно. В 2005 году на Энджи обратил внимание «бизнесмен» Николя Гуалчо по прозвищу Монстр.
Он занимался поставкой наркотиков, что не смущало Энджи. Девушке нравилась роскошная жизнь, а модельный бизнес никогда не смог бы принести ей таких доходов, как управление наркотрафиком.
Энджи рассталась с влиятельным бойфрендом и начала собственное дело.
Валенсия основала модельное агентство, которое стало прикрытием ее бизнеса. Она нанимала моделей, которые, по сути, были наркокурьерами.
Для девушек «агентство» заказывало билеты в бизнес-класс, поэтому им не устраивали тщательный досмотр ручной клади.
За одну такую поездку из Аргентины в Великобританию девушки получали по $5000!
Накробизнес Энджи Валенсии просуществовал 2 года и принес ей около миллиарда долларов.
Все закончилось, когда у одной из моделей на таможне все-таки проверили чемодан и нашли 55 кг кокаина, прикрытого платьями.
Пока сообщниц Валенсии арестовывали, сама хозяйка модельного агентства скрылась. Она сменила имя, сделала новые документы и изменила внешность.
Наркобаронессу разыскивали около года, а после ареста она отказывалась признать вину. Удивительно, но Энджи дали всего 6 лет и 8 месяцев тюрьмы, а потом и вовсе освободили досрочно.
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