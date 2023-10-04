Ургант и Познер выйдут вместе на сцену Дубая в конце октября

Иван Ургант сообщил в своем Телеграм-канале, что мероприятие в ОАЭ пройти должно в конце октября текущего года.

Ургант заверил, что они с Владимиром Познером дуэтом будут выступать в Дубае, позиционируя себя как российскую интеллектуальную элиту.

Иван отпустил шутку, что за границей его считают представителем РФ, а вот Познера причисляют к элите.

Шоумен продолжал юморить, заявляя, что сначала на выступлении будет интервью, а потом их любимая с Познером часть - "ответы на доносы".