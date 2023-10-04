В мозгу россиянки нашли трехсантиметровую иглу, женщина прожила с ней 80 лет

В мозгу 80-летней жительницы Сахалина медики обнаружили трехсантиметровую иглу, сообщает Лента.ру.

Инородное тело было выявлено во время компьютерной томографии. Врачи предположили, что иглу в ее голову могли воткнуть родители вскоре после рождения. Тем самым они хотели избавиться от ребенка.

В голодные годы такие случаи были не редкостью. В родничок младенца вставлялась тонкая игла и повреждала мозг. Родничок очень быстро затягивался, следы преступления исчезали, а малыш погибал, - пишет издание.

Хотя игла попала в левую теменную долю мозга, жительница Сахалина выжила, ее здоровью сейчас ничто не угрожает. Врачи решили не доставать иглу, потому что из-за операции состояние женщины может ухудшиться.