Россиянка впала в кому из-за резкого торможения автобуса

15:50 2023-10-04
Россиянка впала в кому из-за резкого торможения автобуса

Жительница Санкт-Петербурга впала в кому из-за того, что автобус, в котором она ехала, резко затормозил, пассажирка упала, ударившись головой.

Как разъяснила дочь пострадавшей Мария Полибина, её мать, заходя в автобус, разговаривала с родственницей по телефону. Для того, чтобы оплатить проезд, женщине пришлось ненадолго прервать разговор, а затем она направилась в глубь салона автобуса, к сиденьям. Когда автобус подъезжал к переходному переходу, то на дорогу выскочил пьяный мужчина.

«Водитель затормозил резко, прямо на пешеходном переходе, он даже его не пропустил», — пояснила дочь пострадавшей. От резкой остановки транспортного средства женщина не смогла удержаться на ногах и упала, ударилась головой и потеряла сознание. Обо что именно она ударилась — о поручень или о ступени — дочери пострадавшей установить не удалось.

Все это время «на линии» в трубке мобильного телефона находилась родственница. Одна из пассажирок взяла телефон и сообщила ей, что произошло. После этого информация уже дошла до дочери впавшей в кому женщины.

«Приехала скорая, забрала маму, а водитель и мужчина пьяный остались сидеть в автобусе, — пояснила Мария Полибина. — Сказали, якобы будут ждать ГАИ». В результате падения жительница Санкт-Петербурга проломила череп, получила черепно-мозговую травму и две гематомы. В настоящий момент женщина в коме.

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