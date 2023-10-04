Норвежская семья нашла в своем дворе брошь, которой более 1200 лет

16:06 2023-10-04
Норвежская семья нашла в своем дворе брошь, которой более 1200 лет

Археологи предположили, что в древности здесь могло быть захоронение местной знати.

Простая норвежская семья Асвик с острова Йомфруланд, который находится на юго-востоке страны, случайно сделала археологическое открытие, сообщает Вокруг света.

С помощью металлоискателя домочадцы пытались найти потерянную сережку, но затем нашли нечто более ценное. Это древняя брошь эпохи викингов и предмет, похожий на застежку или подвеску.

39-летний Ян Эрик Асвик использовал металлоискатель, чтобы найти золотую серьгу, которую потеряла его мать во время работы в саду. В итоге на глубине 20-30 сантиметров он обнаружил нечто, отдаленно напоминавшее пряжку ремня.

Мужчина не сразу понял, что это за предмет. Он разместил фото в одном из чатов, и его увидела археолог Вибеке Лиа. Она решила отправиться на остров, чтобы лично увидеть находку.

К моменту ее прибытия Асвик откопал еще один предмет. Изучив обе находки, Лиа пришла к выводу, что украшения были изготовлены примерно между 780 и 850 годами в Рибе (Дания). Это делает пряжку и застежку самыми древними артефактами, когда-либо обнаруженными на острове Йомфруланд.

Между островом и Рибе примерно 500 километров по прямой. Это позволяет предположить, что обладатели предметов были довольно богаты и могли позволить себе привезенные издалека дорогие вещи. По всей вероятности, на заднем дворе Асвиков расположено женское захоронение.

По мнению археологов, под современными домами может быть скрыто целое древнее кладбище более чем тысячелетней давности. 

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