МОК не допустил россиян до юношеских Олимпийских игр-2024

Состязания должны будут состояться в Южной Корее с 19 января по 2 февраля 2024 года. Местом проведения выбран город Канвондо. Принимать участие в соревнованиях запрещено всем атлетам в нейтральном статусе. Об этом в среду, 4 октября, сообщило издание «Советский спорт».

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — подчеркнули в организации.

Согласно правилам, в юношеских Олимпийских играх участвуют молодые люди в возрасте 15-18 лет. По данным издания, ранее спортсмены в нейтральном статусе не могли принимать участие лишь в командных соревнованиях.