Отец Милохина попросил дать сыну возможность вернуться для прохождения медкомиссии

Тюленев уверен, что Милохин хочет вернуться, но не может этого сделать, поскольку по всем адресам его разыскивают сотрудники полиции.

Приемный отец блогера указал на то, что буквально недавно его сын принимал участие в шоу «Ледниковый период» на федеральном канале. «Вся страна ему хлопала, никто повестку не вручал. Дайте человеку как положено все оформить, приехать, пройти медкомиссию, оформить все документы», — обратился с призывом он. Если Милохина признают годным к военной службе, то он пойдет в армию, поделился подробностями Тюленев.

3 октября стало известно, что Милохина официально призвали в Вооруженные силы России. Спустя некоторое время Тюленев опроверг сведения о призыве сына.

По его информации, в сентябре правоохранители приходили по адресу регистрации Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».