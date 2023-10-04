Звезда Голоса Алла Рид сообщила, что не смогла отказать Градскому, когда тот попросил ее раздеться

16:14 2023-10-04
Звезда Голоса Алла Рид сообщила, что не смогла отказать Градскому, когда тот попросил ее раздеться

Исполнительница Алла Рид рассказала, что Александр Градский пригласил ее к себе домой для обсуждения вопросов по работе.

Оказывается, открыв Алле Рид дверь, Александр Градский тут же выпалил: "Ну, раздевайся".

Артистка признается, что подумала тогда, что так начинается шоубиз.

Градский призвал Рид надеть его рубашку и в таком образе исполнить композицию Александра Серова "Ты меня любишь", заверив, что это будет "бомба".

Тут же артисты вместе приехали в павильон, а дело было в декабре. На Рид только "наряд" для выступления.

Рид обратила внимание, что Александр Борисович умел придумать такое, до чего другой бы никогда не додумался.

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