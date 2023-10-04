Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

Согласно ее словам, собственники квартир теперь должны оплачивать ежемесячные расходы на содержание и ремонт общих площадей, а также дополнительные расходы, связанные с недобросовестными действиями отдельных жильцов.

Согласно новым правилам, если по вине собственника возникают дополнительные расходы на обслуживание общедомового имущества, эти расходы должен будет оплатить нарушитель, а не управляющая компания.

Казанцева подчеркнула, что нарушителей будут искать с помощью видеонаблюдения и свидетелей.

Доцент отметила, что эти нововведения не должны стать основанием для необоснованного повышения платежей со стороны управляющих компаний по статьям, которые не подлежат тарифному регулированию.