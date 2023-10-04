На Пугачеву и Орбакайте подали в суд

Известно, что иск подан обанкротившимся летом текущего года предпринимателем Анатолием Рыськовым, который является уроженцем Саратова.
Мужчина требует через суд обязать Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте снести пирс, находящийся на границе участков Пугачевой и Орбакайте, тем самым предоставив доступ к берегу.
О том, какое отношение Рыськов имеет к данной проблеме, в иске информации нет.
В обращении также имеется и третье заинтересованное лицо, которым является комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска.
Разбирательство по делу состоится 31 октября текущего года.
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