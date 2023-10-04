Мелисса Калдерон Охеда: Эффектная брюнетка по прозвищу Ла Чина больше напоминает тусовщицу, чем лидера ОПГ

Она покинула картель «Синалоа» и основала собственный трафик, чтобы отомстить наркоторговцам из «Эль Гранде» за убийство ее первого парня Эрика Давалоса фон Борстеля.
мире наркобизнеса резко возросло количество жертв. Даже новый бойфренд Ла Чины, которого она назначила своим заместителем, испугался кровожадности подруги и сдал ее полиции.
Мелиссу Охеда арестовали в аэропорту, когда она собиралась улететь из Мексики в 2015 году. Сейчас девушка находится в главной тюрьме Мексики.
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