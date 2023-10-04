Сандра Бельтран или «королева Тихого океана», как она сама себя называла, родилась в семье наркоторговцев и пошла по пути родителей

Зачастую офицеры полиции, которые пытались арестовать членов клана Бельтран, сами становились наркоторговцами.

Среди таких офицеров — оба мужа Сандры, которые оставили погоню за наркомафией и стали пособниками «королевы Тихого океана».

Сандра Бельтран умело пользовалась своей внешностью для достижения целей. Помимо этого она редко бралась за выполнение работы самостоятельно. Чаще всего перевозкой наркотиков занимались ее родственники, Сандра же управляла ими.

В 2007 году наркобаронессе и ее бойфренду Хуану Диего Рамиресу предъявили обвинение в наркоторговле и отмывании денег.

Ей долго не могли выдвинуть серьезные обвинения, так как она лишь косвенно могла быть причастна ко всем преступлениям. Ее подвела частная собственность.

Сандре принадлежали 225 объектов недвижимости в Мексике и рыболовецкое судно, которое полиция перехватила в 2001 году.

Именно на нем Бельтран перевезла 9 тонн кокаина из Мексики в США.