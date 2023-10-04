Виктория Бекхэм в первый раз сообщила, что муж изменил ей с помощницей

Экс-солистка группы "Spice Girls" Виктория Бекхэм в первый раз решила прокомментировать измену своего супруга, футболиста Дэвида Бекхэма.

Играя в футбольной команде "Реал" в Испании вдалеке от дома, он завел интрижку с личной помощницей, которая помогала спортсмену с изучением испанского языка.

Зовут "разлучницу" Ребекка Лоос, о романе Бекхэма с которой в 2003 году писали все СМИ.

Виктория признается, что с трудом пережила то время.