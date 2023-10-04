В этом наезднике трудно признать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Кстати, в школе он увлекался точными науками, и собирался поступать в Московский инженерно-физический институт.
Мать посоветовала ему идти учиться в МГИМО на дипломата и этот совет оказался очень дельным.
Кстати, в школе он увлекался точными науками, и собирался поступать в Московский инженерно-физический институт.
Мать посоветовала ему идти учиться в МГИМО на дипломата и этот совет оказался очень дельным.
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