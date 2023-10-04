Деревянко отреагировал на обвинения Незлобина в том, что его отвезли в Донбасс насильно

В одном из последних своих интервью юморист Александр Незлобин утверждал, что Павла Деревянко заставили поехать в Донбасс.

Сам актер недоумевает, что могло натолкнуть юмориста на подобные мысли.

Деревянко сообщил, что сам не смотрел интервью с Незлобиным и поражен его высказыванием в свой адрес.

Павел рассказал, что знает Александра лично, но никогда ни с ним, ни с кем-то другим не ссорился.

Артист заверил, что Донбасс посетил по собственной инициативе, показав тем самым свою человеческую и гражданскую позицию.