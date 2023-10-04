Дапкунайте продала свою московскую квартиру в апреле 2023 года, но осталась ее собственницей

Ингеборга Дапкунайте продала свою трехкомнатную квартиру в Пресненском районе Москвы в конце апреля этого года некому Рубену Худаверяну.
Известно, что примерная стоимость жилплощади составляет 100 000 000 российских рублей.
В базе данных Росреестра на нового собственника недвижимость перерегистрирована не была, так как после получения денег Дапкунайте на связь не выходила.
Худаверян вынужден был обратиться в суд.
Сегодня, 4 октября, Пресненский суд Москвы постановил выписать Дапкунайте и ее наследника из уже непринадлежащей им квартиры, зарегистрировав жилье на нового владельца.
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