Дапкунайте продала свою московскую квартиру в апреле 2023 года, но осталась ее собственницей

17:56 2023-10-04
Дапкунайте продала свою московскую квартиру в апреле 2023 года, но осталась ее собственницей

Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей своей столичной трешки. Сделка по продаже жилплощади состоялась еще в апреле текущего года.

Ингеборга Дапкунайте продала свою трехкомнатную квартиру в Пресненском районе Москвы в конце апреля этого года некому Рубену Худаверяну.

Известно, что примерная стоимость жилплощади составляет 100 000 000 российских рублей.

В базе данных Росреестра на нового собственника недвижимость перерегистрирована не была, так как после получения денег Дапкунайте на связь не выходила.

Худаверян вынужден был обратиться в суд.

Сегодня, 4 октября, Пресненский суд Москвы постановил выписать Дапкунайте и ее наследника из уже непринадлежащей им квартиры, зарегистрировав жилье на нового владельца.

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