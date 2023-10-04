Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой дали 8,5 года тюрьмы

Марина Овсянникова появилась в кадре выпуска новостей с плакатом провокационного содержания.
С этого времени в жизни Марины были сплошные разбирательства.
Пребывая под домашним арестом, Овсянникова скрылась за рубежом.
Сейчас она находится во Франции и продолжать протестовать против действий РФ в Украине.
Экс-редактору Первого канала дали 8,5 лет лишения свободы, но в настоящий момент наказание "записано лишь на бумаге".
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