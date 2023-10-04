Гастрольный тур Сукачева по городам РФ отменен

Известно, что перенос гастролей Гарика Сукачева произошел по независящим от него и организаторов причинам.

Концерты артиста в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске состояться в апреле следующего года.

Эти билеты будут действительны и в 2024-м, обменивать их нужды нет. Те, кто не сможет быть в новые даты, сдать билеты может с 4 октября по 18 октября текущего года.

Причина переноса гастрольного тура не озвучена.