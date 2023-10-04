"Девушка нездешней красоты" Белла Ахмадулина и 4 песни на ее стихи, которые будут звучать вечно

В кругу друзей за особый поэтический дар Беллу нередко так и называли - Белла Ахматовна, что было очень созвучно с ее настоящим отчеством - Ахатовна.

А ведь Ахмадулину с полным правом можно поставить на одну доску с Цветаевой или Ахматовой (у них даже фамилии немного похожи).

Одним словом, вспоминаются неприятные вещи, при этом забывается огромная сила таланта и творчество, на котором выросло и еще вырастет не одно поколение.

В разговорах о Белле Ахмадулиной часто упоминают ее множественные неудачные браки, алкогольную зависимость, несложившиеся отношения с детьми.

Полное имя поэтессы - Изабелла. Назвать так девочку решила мать, которая была влюблена в испанскую культуру. Она попросила бабушку придумать младенцу испанское имя, и вот так возникла Изабелла, в честь королевы Испании. Однако полное имя не прижилось. Всю жизнь Ахмадулина для всех была Беллой, только Александр Твардовский называл ее Изабеллой. Родители Беллы были солидными гражданами, далекими от поэзии. Мама работала переводчиком в КГБ, отец руководил отделом кадров в таможенном комитете. Дочка же с ранних лет увлеклась лирическими произведениями и сама стала пробовать сочинять. Так, в детском возрасте она написала продолжение пьесы "Горе от ума". Раскрыться поэтессе помогла бабушка, которая и привила любовь к сказкам, стихам Лермонтова, Пушкина. Свои опусы Белла тогда не считала выдающимися, наоборот, видела их бездарными и лишенными всякого таланта.

Когда юной сочинительнице было 18 лет, под ее пером родилось пронзительное лирическое стихотворение "Ночью", которое поразило Евгения Евтушенко с первых строк. Можно сказать, он буквально влюбился в поэзию неизвестной девушки и захотел познакомиться с талантливым автором лично. Как бы мне позвать, закричать?

В тишине все стеклянно-хрупко.

Голову положив на рычаг,

Крепко спит телефонная трубка. После реальной встречи с Беллой Евгений потерял голову уже от нее самой. Он называл ее "девушка нездешней красоты", особенно пленили поэта "пухлые губы и раскосые глаза", поэт сравнивал Беллу с "актрисами итальянского кино". Ахмадулина действительно была очень красивой и обаятельной девушкой, она легко очаровывала мужчин. Влюбленный Евтушенко был без ума от Беллы, он вывешивал лирические признания своей любимой прямо на деревьях. Их брак стал яркой вспышкой, которая породила много красивых талантливых произведений. Они оба раскрыли тогда свой творческий потенциал по максимуму. Ахмадулина: Из глубины моих невзгод

Молюсь о милом человеке.

Пусть будет счастлив в этот год,

И в следующий, и вовеки. Однако отношения не сложились, брак продержался недолго, разлад оба переживали тяжело.

Одним из поклонников таланта Ахмадулиной был Иосиф Бродский, который называл ее "наследницей лермонтовско-пастернаковской линии". Между прочим, как раз из-за Пастернака Беллу отчислили из института, потому что она не пожелала участвовать в травле поэта. ВУЗ Ахмадулина все закончила, но позже, причем, получила диплом с отличием. Представляя Беллу американским студентам, Бродский говорил так: Сейчас вы услышите лучшее, что есть в русском языке - Беллу Ахмадулину. Первый поэтический сборник поэтессы вышел в 1962 году, потом было много других, жить без творчества Белла не могла. "По улице моей который год..." Это знаменитое стихотворение, мудрое не по годам, было написано в возрасте 22 лет. По улице моей который год

Звучат шаги — мои друзья уходят.

Друзей моих медлительный уход

Той темноте за окнами угоден. Появились эти строки как раза в тот трудный период, когда Беллу отчислили и она потеряла многих "друзей". Впоследствии, через 20 лет, эти стихи стали песней, руку к этому приложил талантливый композитор Микаэл Таривердиев. Он искренне восхищался поэтессой: Такая странная смесь татарской княжны и русской царевны... Поразительной красоты и совершенства женщина. Композитор и поэтесса общались довольно близко, и он смог хорошо узнать ее непростой характер: Белла была бесконечно приветливой, но при этом как-то от всего дистанцировалась при полной симпатии.

"А напоследок я скажу..." Не стихи, а сплошная боль, которая вылилась в поэзию. Строчки отражают душевные переживания Ахмадулиной в момент разрыва с Евтушенко. А напоследок я скажу:

прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу. Иль восхожу

к высокой степени безумства. Стихи были положены на музыку А. Петрова и появились потом в "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова. Режиссер в фильме использовал лишь отрывок из стихотворения.

"Песенка о цирке" Стихотворение появилось в 1959 году, оно включено в первый поэтический сборник. В 1978 году зрители услышали "Песенку" в исполнении Алисы Фрейндлих в добром душевном фильме "Старомодная комедия". В создании композиции опять поучаствовал М. Таривердиев. Получилась трогательная лирическая песня, западающая в душу. "Песня шарманщика" Эта композиция известна в исполнении великолепной Елены Камбуровой. Стихи, возможно, не столь популярны, но голос этой певицы делает их такими пронзительными, что услышав их хотя бы раз, забыть уже невозможно. Музыку к поэтическим строкам Ахмадулиной написал М.Барьюдин. Перед закатом своей жизни поэтесса, которая сбилась с ног в поисках личного счастья, наконец, обрела его с Борисом Мессерером, театральным художником. Встретила она его в 1974 году, уже в зрелом возрасте, а вот впечатление, оставленное этой встречей:

Еще жива, еще любима,

все это мне сейчас дано,

а кажется, что это было

и кончилось давным-давно…



Между прочим Борис, который стал последним мужем Беллы, до знакомства с ней ее стихов не читал. Потом он помогал ей собирать и приводить в систему все ее произведения, порой написанные на каких-то непонятных клочках бумаги. Всего в течение жизни Ахмадулиной вышло 30 сборников стихов. Поэтесса также знала много языков и делала прекрасные переводы с польского, грузинского, чешского, английского, французского, итальянского, армянского, сербохорватского. В зрелом возрасте Ахмадулина решила креститься и получила при крещении имя Анна. Утешением человеку может быть чистая и ясная вера в Бога. Я не церковный человек, не принадлежу к прихожанам, но без веры в Господа не понимаю жизни.