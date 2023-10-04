Медведев занял второе место на турнире по теннису в Пекине

Финальный матч, в котором россиянин встретился с представителем Италии Янником Синнером, завершился победой итальянца.
Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Финальный матч, в котором россиянин встретился с представителем Италии Янником Синнером, завершился победой итальянца.
Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Светлана Репина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Япония не предоставила полную информацию о радиоактивной воде, сброшенной с разрушенной АЭС Фукусима, несмотря на неоднократные запросы Москвы и Пекина.
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