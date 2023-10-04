Продажи автомобилей Lada взлетели на 96% с начала года

Этот показатель превысил результаты августа на 8,7%. Пресс-служба сообщила, что в сентябре модель Lada Vesta установила рекорд по продажам, превысив результат марта 2022 года, с продажей 7 301 автомобиля в прошлом месяце. Lada Granta также установила рекорд, продавая 19 913 единиц этой модели в сентябре.

Модель Niva Legend также продемонстрировала лучшие результаты по продажам с 2014 года, было продано 4 070 единиц.

Помимо этого, «АвтоВАЗ» сообщил, что санкции не оказали существенного воздействия на объемы производства, и в третьем квартале компания выпустила более 118 тысяч автомобилей, что в 1,7 раза больше, чем во втором квартале.