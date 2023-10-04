Восьмилетняя девочка пошла на рыбалку и нашла кости мамонта

О древней находке рассказали на странице Нижегородского музея-заповедника в соцсети.

Как сообщается, девочка по имени Марьям рыбачила с папой на Оке «в районе Новинок». На берегу она нашла необычные предметы, которые показала взрослым. Фотографии отправили сотрудникам отдела природы Нижегородского музея-заповедника. Те, в свою очередь, отправились на место находки.

Необычные предметы оказались костями вымерших животных. Это останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона, а также кость неизвестного животного.