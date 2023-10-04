Shot: 19-летний чемпион России по карате покончил с собой в Москве

По информации канала, в полицию обратилась знакомая уроженца Комсомольска-на-Амуре и сообщила, что спортсмен несколько дней не выходит на связь.

Прибывшие в квартиру каратиста в столичном районе Южнопортовый оперативники нашли спортсмена мертвым рядом с входной дверью - она, как сообщается, была не заперта.

"Рядом лежал пояс от кимоно, на шее были характерные следы", - говорится в сообщении.

Предсмертной записки оставлено не было. Shot со ссылкой на источники указывает, что прежде спортсмен не высказывал суицидальных мыслей.