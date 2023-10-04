На Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд

20:05 2023-10-04
На Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд

На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче, пишет АГН «Москва» со ссылкой на помощника председателя Солнечногорского горсуда Подмосковья Екатерину Белоусову.

По информации издания, иск подал обанкротившийся в июле 2023 года саратовский предприниматель Анатолий Рыськов.

Он попросил у суда обязать звезд обеспечить свободный доступ к берегу с помощью сноса сооружений, которые де-факто находятся в границах земельных участков Примадонны и ее дочери. В иске нет информации о том, кем приходится им мужчина и какие конкретно сооружения имеются в виду.

Третьим лицом по делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска, поделились подробностями журналисты. По данным издания, суд принял иск к производству — заседание назначено на 31 октября,

Осведомленный источник сообщил агентству, что речь идет о пирсе на даче Аллы Борисовны.

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